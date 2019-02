04 / febrero / 2019

Felipe Avello confesó que la muerte de su hermano provocó un cambio en su manera de hacer hum

Felipe Avello en unos días por primera vez se presentará en el escenario de la Quinta Vergara. Antes de este importante paso, el comediante concedió una entrevista a la revista Sábado, donde se sinceró y habló habló de un episodio que cambió su forma de hacer humor para siempre: la muerte de su hermano menor.

El periodista contó cómo fue perder a José producto de un accidente automovilístico ocurrido en 2009, por lo que partió diciendo que “me acuerdo de todo, fue un sábado, yo estaba en Santiago y me llamó mi otro hermano, Reinaldo”.

“Antes siempre decía: ‘Qué pasaría si alguien me avisara algo triste, y yo me tuviera que duchar, cómo sería esa ducha’. Y pasó, me tuve que duchar e irme a Concepción. Heavy un accidente. De hecho, ha sido lo único trágico que me ha pasado en mi vida, trágico de verdad“, expresó Felipe.

Fue tanto el impacto que Avello pensó, en ese entonces, dejar la televisión, asegurando que “me alteró muchísimo (…) después de la muerte de mi hermano, me fui a vivir con mis papás a Concepción. Me iba los jueves y no volvía hasta el martes. Y ahí comencé a conectarme de nuevo con mi familia“.

Luego, cuando continuó con su trabajo en SQP “volví a la TV de otra manera, consciente de que no iba a hacer humor negro con la muerte de alguien si yo había vivido eso“.

“Y para sorprenderlo, a veces hay que incomodarlo un poquitito, pero que lo pasen bien. Y cuando cambié eso, me sentí mucho mejor“, concluyó.