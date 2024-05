«Es difícil el desapego, pero también…»: Las sinceras palabras de Julio César Rodríguez sobre el caso de Mane Swett y su hijo

Durante la mañana de este miércoles, en Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez compartió unas sinceras palabras con respecto a la decisión que tomó la Corte de Nueva York de rechazar la petición que hizo Mane Swett para recuperar la tutela de su hijo.

Recordemos que recientemente se dio a conocer esta lamentable noticia para la reconocida actriz. El fallo señaló el pequeño tenía una vida con pocos amigos y «una relación materna emocionalmente distante», mientras que en Estados Unidos ha establecido «conexiones significativas» con amigos y familiares.

Ante esto, Julio César Rodríguez entregó una sincera e interesante reflexión al respecto.

La sincera reflexión de Julio César Rodríguez sobre caso de Mane Swett y su hijo

«Hay que buscar la fórmula de que el vínculo permanesca y crezca. Y ojalá la expareja, el ciudadano estadounidense, tenga la generosidad de integrar a Mane como familia, más allá de donde esté el niño, para asegurar la felicidad de él. Porque independiente de esta disputa, el amor tiene que estar en el niño, de sus dos padres. Cómo cultivar ese amor, cómo hacerlo crecer, cómo entregarle herramientas y elementos para que a pesar de la distancia se pueda generar un vínculo hermoso. Yo creo que es el desafío que hoy día hay», indicó Julio César Rodríguez.

Además, el animador de Contigo en la Mañana, explicó que la decisión de la Corte de Nueva York «no tiene que ver con la distancia física, tiene que ver con las emociones que siente el menor cuando se refiere a un lugar y a otro. Eso hay que remediarlo, hay que tratar de generar ese vínculo diferente. No se me ocurre otra cosa para alivianar este dolor que debe tener Mane. Luchar ahora por generar el vínculo, por acercarse, por vivir una vida de otra manera».

Por otro lado, Julio César Rodríguez también se refirió al distanciamiento entre Mane Swett y su hijo. «Es difícil el desapego, pero también es generoso. A veces uno no tiene cerca a una persona que ama, porque está siendo feliz en otro lado y uno tiene que aceptar a veces eso y decir ‘la persona que amo no es más feliz conmigo y voy a tratar de complementar esa alegría, de sumar a esa felicidad, de hacerla crecer'», señaló el periodista en el programa matutino de CHV.