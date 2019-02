27 / febrero / 2019

Video: Este es el “Koala challenge”, el nuevo reto viral ideal para parejas fitness

El desafío se está haciendo muy popular entre blogueros de vida sana y deportistas.

El “Koala challenge” es el nuevo reto viral del momento, el que ya ha cautivado a miles de personas y que es ideal para parejas fitness.

Y no se trata de un tema de discriminación, si no que es calificado así debido a la exigencia física que requiere. No cualquiera logra realizarlo, pues el reto en sí consiste en “convertirse” en un koala y trepar por el cuerpo de otra persona como hacen estos pequeños animales en los árboles. Eso sí, para superarlo, no se puede tocar el suelo.

Como muestran las imágenes compartidas por aquellos que lo intentan, hay un doble esfuerzo físico: el de la persona que trepa y que lucha por no deslizarse y el del otro, que lo sostiene y hace fuerza y equilibrio para no caer.

Al parecer este reto se originó en las playas de Australia, aunque es solo una suposición, ya que no se sabe con certeza dónde y cómo se originó.

El reto suma cada día más adeptos y se ha hecho popular entre la gente a la que le gusta cultivar su cuerpo, sobre todo blogueros que promueven la vida fitness, deportistas y atletas famosos.

