18 / febrero / 2019

Video: Acusan a alcalde de Puerto Varas de intentar besar a la fuerza a Camila Gallardo

La cantante nacional Camila Gallardo vivió un desagradable episodio de acoso durante su show en Puerto Varas.

El incómodo hecho que fue detectado y registrado por distintos seguidores de la chiquilla fue viralizado rápidamente y en este se puede apreciar al alcalde de la ciudad y exmilitante de Renovación Nacional, Ramón Bahamonde, intentado besar a la fuerza a la intérprete de “Abrázame”.

El registro muestra al jefe comunal aparecer en el escenario para entregarle un reconocimiento a la joven, momento en que la toma de la nuca e intenta besarla en los labios pese a la resistencia de CAMI.

La artista se expresó frente al hecho en redes y aprovechó la instancia para entregar su solidaridad con Carolina Torres, mujer que fue víctima de un ataque lesbofóbico.

“Debemos mantenernos de pie y con la voz bien alta. Nunca más sentir vergüenza o culpa por exigir ser tratadas con respeto. Nadie, absolutamente nadie, no importa su ‘autoridad’ está más allá de nuestra línea de dignidad“, escribió.

Por otra parte y para apoyarla sus fanáticos han manifestado su repudio en el hashtag #RespectCami

No se puede seguir normalizando estas situaciones!! Esto no puede quedar así !! Alcalde de puerto varas fuera! #respectCami pic.twitter.com/UxbpaSmgG0 — Cami Castillo 🌻 (@camialarconc) 18 de febrero de 2019

ESTO OCURRIÓ EL SÁBADO 17 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS, DONDE SU ALCALDE EL SR. RAMÓN BAHAMONDE CEA ACOSÓ REITERADAMENTE A CAMI.#respectCami

ESTAMOS CONTIGO @soycamioficial. NO LE TENEMOS MIEDO A LOS QUE POR UN CARGO CREEN TENER EL DERECHO DE SOBREPASARSE CON OTR@. pic.twitter.com/0G8ADwf2F9 — CAMI Camila Gallardo (@TeQuieroFuerte) 18 de febrero de 2019

Como era de esperar el alcalde fue consultado sobre el polémico hecho y en conversación con Muy Buenos Días este dijo que se acercó “cariñosamente a entregarle el libro y reacciona, en mi concepto, anormal a un saludo. Ella malinterpretó”. Además afirmó que tras lo ocurrido se dirigió hacia el mánager de Gallardo. “Le dije ‘esto me pasa por ser absolutamente cariñoso'”.

Pero eso no es todo ya que cuando le preguntaron a la autoridad por qué no le pidió disculpas respondió: ¿Por qué debo pedir disculpas? Ella debe pedirme disculpas a mí porque malinterpretó un gesto”.

“Ella tiene cargo de conciencia de su reacción, porque todo el mundo piensa que fue anormal. Lamento tristemente haber subido al escenario”, señaló. “No he cometido ningún error. Sería traicionar mi conciencia pedir una disculpa que no corresponde”, agregó.