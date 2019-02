18 / febrero / 2019

“Te voy a matar”: la respuesta de Angie Jibaja tras ser denunciada por hostigamiento

No es novedad que Angie Jibaja esté en el centro de la polémica ya sea por sus ex , por sus adicciones, ingreso a un centro de rehabilitación, por sus dichos etc. Como si no fuera poco ahora la cabra ha sido denunciada por una ex amiga.

Así es ya ahora el atado es con Tilsa Tozano su ex mejor amiguis y claramente no ha pasado piola ya que el tema fue expuesto por un programa de la web llamado Instarandula.

A través de Instagram, compartieron un documento dirigido a la Subprefectura Distrital de Miraflores en Lima, donde hacían referencia a una denuncia a Angie Jibaja por hostigamiento y amenazas, entre otros motivos.

“Desde hace un tiempo la denunciada Angie Jibaja viene hostigándome, acosándome, difamándome y amenazándome. Hechos que no solo alteran la tranquilidad de mi persona, sino de mi familia, hijos, y de mis amigos que trabajan conmigo”, escribió Tilsa en su denuncia.

Como era de esperar y luego que esto se hiciera público, la ex chica reality respondió con todo y bien amenazante: “te voy a matar. Oye te voy a enviar una canción y te voy a romper los tímpanos (…) me ha llegado una carta por parte de Tilín Tilín (Tilsa) pero no entiendo, ¿por qué? ¿acaso me quiere mandar presa?”.

“Señores de la Prefectura, creo que hay cosas más importantes, como los femicidios, en los que fijarse… no por un capricho de una dizque diva van a ver un caso que no tiene ni pies ni cabeza. También tengo mi abogado y todo está bajo control”, agregó la modelo al ser consultada sobre el tema.

¿No será mucho Angie?