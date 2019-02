19 / febrero / 2019

Video de Municipalidad de Puerto Varas que buscaría aclarar polémica con Cami es cuestionado en redes

Mucho se ha hablado del incómodo momento que vivió Camila Gallardo durante una presentación en Puerto Varas, luego que el alcalde Ramón Bahamonde intentara besarla a la fuerza.

Y el tema molestó más aún luego que le jefe comunal rechazara pedirle disculpas a la joven añadiendo que ella es quien debía pedirle perdón a él.

Tras esta polémica y para aclarar el asunto desde la cuenta de Twitter del municipio publicaron un video explicando lo que pasó con la chiquilla y entregando nuevas declaraciones de la autoridad: “Yo jamás tuve un roce, no intercambié palabra alguna con ella, lo que me indica que ante una reacción de ese tipo, indudablemente me sorprendió (…) No toquetié, ni intenté darle un beso en forma pública a una artista”, fueron parte de sus declaraciones.

Alcalde @muniptovaras @RamonbahamondeC recibio el cariño de sus funcionarios ante criticas formuladas en Redes Sociales tras show en calle techada Santa Rosa. pic.twitter.com/70YqtHLEPl — Municipio Puerto Varas (@muniptovaras) 18 de febrero de 2019

En las imágenes es posible ver al hombre saludando a vecinas, abrazándolas y dándoles besos en la mejilla, como una prueba de que este es su actuar diario. Claro que lo más llamativo fue el momento en el que aparece junto a la artista.

El relato de la nota explicaba que nunca hubo un beso y que es la cantante la que se aleja cuando él se acerca. En paralelo, se veía el momento en que justamente la cantante evita el beso del funcionario público, pero nada más, no se ve la secuencia completa de este cuestionado episodio.

Eso fue lo que justamente reclamaron los tuiteros, quienes acusaron que el video fue editado para que quedara a favor del alcalde. Además, varios encontraron insólito que se ocuparan los canales oficiales de la Municipalidad de Puerto Varas para hablar de este tema.

Se nota demasiado que esto está preparando desde la Muni para tratar de limpiar la pésima imagen, por la falta de respeto del alcalde con Camila Gallardo #respectCami pic.twitter.com/lWh3EUjH9U — L E O N ⚽💙 (@4everleon) 18 de febrero de 2019

Ese video está editado, todxs vimos el video completo con acoso incluido! — Gloria Salazar (@gloriafsalazar) 19 de febrero de 2019

Una vergüenza. El municipio de donde es el jefe, utilizando toda la maquinaria comunicacional a ver si el país completo se hace el loco. Tengan dignidad. — Gusthablo (@Gusthablo) 19 de febrero de 2019

Es preocupante que el departamento de comunicaciones no lo asesore correctamente y hagan público un video que carece de veracidad y lo deja peor parado 🤦🏻‍♀️. Preocúpese de hacer algo por su imagen y por pedir disculpas como corresponde. — Constanza Hidalgo R. (@_Constanzah_) 19 de febrero de 2019

El vídeo está más cortado que la cresta, el viejo asqueroso trato de darle un beso y está se corrió, que asuma y listo. — Zorro-Alexiet ✊ 🤘 (@grandovich) 18 de febrero de 2019