28 / marzo / 2019

¡A pagar se ha dicho! porque el famoso “perro muerto” podría ser considerado un delito

Sabemos que mucha gente tiene malas costumbres entre ellas, no pagar la cuenta y apretar cachete no más. Pero ojo que esto ya no sería algo que pase piola ya que un proyecto de ley buscará que el no pagar la cuenta en distintos locales o sea hacer “perro muerto”, sea tipificado como delito y no como un incumplimiento de contrato.

La iniciativa propuesta por el diputado Jorge Durán (RN), buscará endurecer las sanciones en contra de los responsables, ya que bajo las condiciones actuales “jamás podría ser privativa de libertad para quien lo comete”.

“Hay intención maliciosa de generar daños, de hacerlo a propósito (…) Esto sería un delito casi como robo porque hay una intención de apropiarse de algo ajeno sin el ánimo de pagarlo, entonces así como cuando una persona va a un supermercado y saca algo es tipificado como delito porque sustrae algo sin intención de pagarlo, acá es lo mismo”, explicó a a Emol.

Ojo que esta idea es respaldada por empresarios gastronómicos y los garzones, quienes son los principales afectados con este asunto. Además que hay que descatra que en la mayoría de los casos los meseros son los que deben “pagar el pato” cuando les “pasan gato por liebre”.

¿Qué les parece la idea cabros?