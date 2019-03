15 / marzo / 2019

“Aiguanchu bifri”: YouTube reconoce tus búsquedas aunque escribas como Tarzán

Muchos niños son capaces de encontrar la canción que buscan con este método.

La inteligencia artificial y los algoritmos, además de obtener todos nuestros datos y clasificarnos como potenciales clientes para ciertas marcas (en la vida nada es gratis), permiten que los usuarios sean capaces de encontrar lo que buscan con mucha precisión aun sin tener muchos datos de lo que desean.

Uno que ha llamado la atención es la capacidad de YouTube para encontrar una canción o artista determinado a pesar de escribir su nombre de modo “tarzanesco”, es decir, con un simple tarareo o balbuceo mal entendido. Es decir, uno escribe “Aiguanchu bifri” y el resultado es el tema “I Want To Break Free” de Queen.

Un tuitero conocido como El Hemotacrítico fue el primero en llamar la atención sobre esta curiosidad al contar que una profesora le reveló que sus alumnos se refieren a “Uptown Funk” de Bruno Mars como Totouro. Y que, de hecho, buscan en YouTube “Totouro Totouro To” y la página les devuelve lo que ellos andaban buscando.

David Pareja, otro tuitero, hizo sus propias comprobaciones: “A rili rili won” nos trae el “Wannabe” de las Spice Girls, “Endaaa” invoca a Whitney Houston y su “I Will Always Love You”, “Akenli” muestra el “Without You” de Mariah Carey, con un simple “Charanana na na” YouTube sabe que quieres oír el seductor “You Can Leave Your Hat On” de Joe Cocker, “Guan Chu Tri” da como resultado el tema de Sia Chandelier, recoge 20 Minutos.

También funciona con nombres de bandas. Por ejemplo, al escribir “Eicidici” la plataforma de videos muestra como resultado “AC/DC”. ¿Qué te parece esta función?

Fotos: Capturas.