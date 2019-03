22 / marzo / 2019

Angie Jibaja atentó contra su vida y publicó imágenes impactantes en Instagram

Hace semanas que Angie Jibaja viene haciendo noticia sobre todo desde que perdió la custodia de sus hijos ya que se ha agarrado con medio mundo.

Ahora la peruana ha preocupado a sus seguidores tras publicar fuertes imágenes y mensajes a través de sus Instagram Stories.

En estas la ex chica reality aseguró que está “muerta en vida” desde que le quitaron la custodia de sus pequeños, señalando que “no hay nada peor de lo que ya me hicieron. Separarme de mis hijos es lo más fatal que hicieron. Yo no estaba tan mal, ustedes lo consiguieron. Los odio, esto no es justo. Los extraño, no puedo más sin mi familia. Mis hijos son mi vida. Sin ellos estoy muerta en vida“, escribió.

Pero fue tanta su rabia que arremetió contra el fiscal de Familia que lleva su caso, enviándole un duro mensaje: “Fiscal de la ‘puta’ familia, ¿por qué no ven a esos niños que trabajan de noche (…)? Era loca, pero ustedes hoy hicieron que yo pierda toda la cordura. Espero que a ustedes no les pase lo que a mi hermosa familia le pasó. Separarlos de mí, que les quede en su conciencia”, dijo Angie.

Pero, eso no es todo ya que más tarde vino algo peor cuando Jibaja compartió fotografías en la que se lee el mensaje “Morir en vida”, en la que sus brazos aparecen llenos de cortes y cubiertos de sangre.

Revisa acá las impactantes imágenes: