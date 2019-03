07 / marzo / 2019

Ex chico Rojo habló del difícil momento que vive

Muchos recordarán a José Aravena quien alcanzó a la fama por ser parte del programa Rojo en 2003 incluso llegando a la final de este. Pero en 2013 el chiquillo hizo noticia tras dar a conocer que fue diagnosticado con VIH y sus salud no estaba para nada bien.

En conversación con Intrusos de La Red José contó que ahora está luchando contra una compleja enfermedad se trata de leucoencefalopatía multifocal progresiva, la cual ha ido debilitando su organismo hasta dejarlo en silla de ruedas y dificultarle mucho el habla.

Así es ya que este mal hace a quienes lo padecen ir progresivamente, perdiendo sus capacidades motoras, además de dificultar su capacidad de hablar, articular movimientos con los brazos y caminar.

El bailarín explicó que actualmente está sometido a un tratamiento, aunque no aclaró si es quimioterapia o inmunodepresión, el cual lo tiene desgastado: “Es una lucha cansadora, muy cansadora pero que vale la pena. A veces estoy en mi pieza y lloro mucho, pero no importa, me pregunto por qué (me pasó) a mí”.

Pero una de las cosas que es más han afectado a Aravena es el supuesto abandono que ha tenido por parte de sus amigos y excompañeros de Rojo: “Mis amigos me dejaron botado, todos, del barrio hay una (que me visita) de la tele, nadie”. “De Rojo se olvidaron de mí, pero no vale la pena (…) nunca pensé que mis amigos me iban a dejar botado, los de allí” agregó José.

Por otra parte el chiquillo reconoció que su sueño en este momento es volver a caminar: “mi sueño es caminar, ser independiente, lo único que quiero es caminar”. Además contó que quiere regresar al mundo del espectáculo.

Revisa acá su entrevista: