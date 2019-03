Las impresionantes figuras del “peor museo de cera” del mundo

25 / marzo / 2019

Si de figuras de cera hablamos no hay duda que el museo Madame Tussauds la lleva, ya que tiene piezas de increíbles personajes conocidos a nivel mundial.

Pero como en todo orden de cosas hay versiones re malas. Algo así ocurre con un museo de San Petersburgo ya que inspirado en su par británico quiso abrir una colección de maniquís, pero está más que claro que estuvo lejos de lograrlo.

Un ejemplo de esto lo entregó un usuario en Twitter Randy Meeks, quien dio a conocer el lugar definiéndolo como “el peor museo de cera” y que tan solo por dos euros puedes recorrer el lugar que se ha convertido en un punto de peregrinación de lo insólito.

Hoy he estado en el peor museo de cera que he visto jamás. Cuesta 2 euros, está en el segundo piso de una tienda de ropa en San Petersburgo y os prometo que no habéis visto nada igual.

