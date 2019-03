12 / marzo / 2019

¿Por qué el genio de Aladdin es azul?

Este año se estrena la comedia Aladdin y te explicamos uno de los misterios del clásico de Disney.

¿Por qué el genio de Aladdin es azul?Aladdin debutó en 1992 y tras su éxito le siguieron muchas presentaciones de la película en distintas plataformas. En este sentido, en 2019 se estrenará un remake del clásico de Disney protagonizada por Will Smith como el popular genio. Pero llamó la atención que Will interpretaría al genio totalmente de azul. ¿Por qué siempre azul y no, por ejemplo, rojo?

Como explican en Smithsonian, la razón es simbólica y estilística. Eric Goldberg, quien supervisó la animación del genio para la Aladdín original, explicó al medio que la paleta de colores de la película era algo intencional que asociaron con las distintas personalidades de los personajes.

“Los rojos y las sombras son los colores de las personas malas”, dijo Goldberg. “El azul, el azul turquesa y el aqua son los colores de la buena gente”. Por lo tanto, si el cálido barítono de Williams no lo identificó instantáneamente sobre la fibra moral del genio, el claro azul del día estaba allí para telegrafiarlo. como uno de los chicos buenos (a su vez, el papel de Aladdin, el malvado Jafar, se pone de color escarlata cuando se pone loco por el genio).

Pero además habría una razón religiosa. Ciertos azules en las miniaturas persas y en los azulejos de las mezquitas se destacan de manera brillante en el contexto del desierto blanqueado por el sol, esta sugerencia de agua y cielo connotan vida, libertad y esperanza en un ambiente tan duro.

Para los animadores y diseñadores de Disney el uso del color es una de los aspectos en los que tienen que tener más cuidado, pues suelen relacionarse con características, rasgos y guían al espectador mientras disfruta de la película. De esta forma, por mucho que a algunos les agrade o no ver a Will Smith de azul, parece ser que las razones de esta elección van más allá de la estética.

Foto: Disney.