26 / marzo / 2019

Video: Keanu Reeves quedó varado en un aeropuerto y se fue piolita en un bus

Keanu Reeves es uno de los actores más populares de Hollywood y además muchos lo admiran por su humilde manera de vivir la vida ya que en varias ocasiones ha dejado clarito que él nada que ver con los lujos.

Por eso-nuevamente- ha mostrado a sus seguidores que si bien goza de gran fama a él eso le da lo mismo ya que es uno de nosotros.

Resulta que el artista iba en un vuelo desde San Francisco a Los Angeles, California, pero el avión tuvo que aterrizar de emergencia en Bakersfield y quedó varado en el aeropuerto.

Tras esperar un rato el actor convenció a los otros pasajeros de tomar un bus en vez de aguantar más horas en el lugar y como suele pasar alguien grabó todo el proceso, compartiéndolo en redes sociales.

¡Pucha que es agradable este cabro!

THIS ENTIRE IG STORY ABOUT KEANU IS *italian chef’s kiss* PERFECTION ⭐️ pic.twitter.com/3rgPTkc3GV — Ari Saperstein (@ari_saperstein) 24 de marzo de 2019

keanu got stranded somewhere in california and had to take a bus instead of a plane and some guy filmed the entire experience and i am BEGGING yall to watch this pic.twitter.com/I1TmLOEYiK — ᴄ ᴀ ᴛ (@keanusgf) 24 de marzo de 2019