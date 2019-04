03 / abril / 2019

Con este truco podrás encontrar tu celu, aunque esté en silencio

¿Quién no conoce a alguien que se desespera cuando no ve su celu? , bueno y también ¿a quién no se le ha perdido y justo estaba en silencio? Cuando pasa esto el mundo se les viene abajo y están al borde del colapso.

Para evitar todo ese show les contamos que existe un truco bastante sencillo para encontrar el teléfono tanto para sistema Android como iOS. ¡Acá les va!

Para Android

Para ellos les contamos que deben ingresar a este enlace, donde deben colocar su nombre de usuario de Gmail y contraseña (que está vinculada al móvil que buscas).

Luego de esto, aparecerá el nombre del modelo y el lugar específico donde está, además de la opción de hacerlo sonar incluso si lo tienes en silencio, facilitando la búsqueda.

Para iOS

Los que tienen iPhone deben hacer algo similar pero desde iCloud. Para ello deben ingresar a su cuenta, seleccionar la opción “buscar” y luego elegir el dispositivo que deseas encontrar.

Al igual que en Android, puedes hacer sonar el teléfono en la opción “reproducir sonido”, donde comenzará a reproducir el tono de llamada, aunque esté en silencio