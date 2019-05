Directores de «Avengers» publicaron desconocida foto del funeral de Tony Stark en «Endgame»

31 / mayo / 2019

Los hermanos Russo volvieron a emocionar a los fans de la cinta.

Pese a que «Avengers: Endgame» se estrenó hace más de un mes aún sigue dando qué hablar.

Hace unos días, los directores de la película, los hermanos Russo publicaron en su cuenta de Twitter una foto inédita del elenco despidiendo a Tony Stark, más conocido como Iron Man. Además, aprovecharon para mostrar fotos del detrás de escena del fallido viaje en el tiempo de Ant Man.

“¡Ve a ver Endgame por cuarta vez este fin de semana! ¡Porque hay aire acondicionado! Y porque quieres sentir una vez más”, fue lo que escribieron en la publicación.

Go see Endgame for the 4th time this weekend! Because air conditioning! And because you want to have those feels one more time. 🙂 #AvengersEndgame #TheresBeerOnTheShip pic.twitter.com/8uzumt0a4M

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) 25 de mayo de 2019