29 / mayo / 2019

La nueva petición de Princesa Alba: «No me agarren la cintura»

La cantante chilena se desahogó en su Twitter.

Princesa Alba decidió desahogarse acerca de una situación que hace un tiempo le viene molestando: Que le agarren la cintura cuando se toma fotos.

La cantante de trap dijo lo siguiente: «Yo feliz que me pidan fotos pero por favor no me agarren la cintura», expresó.

Yo feliz que me pidan fotos 💕🌹 pero por favor no me agarren de la cintura como si fuera su propiedad o como si fuera una cosa idk — ♥𝖕𝖗𝖎𝖓𝖈𝖊𝖘𝖆 𝖆𝖑𝖇𝖆♥ (@princesa__alba) 26 de mayo de 2019



Luego de esta declaración la cantante habló con LUN para aclarar sus dichos: “Entiendo que es algo cultural que los hombres agarren a las mujeres por la cintura pero a mí personalmente no me acomoda. Me siento como una cosa y hay veces que me agarran súper fuerte”, finalizó.