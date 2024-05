Ex chica Yingo sorprende con el anuncio de su matrimonio

Fanny Cuevas reveló detalles sobre la inesperada pedida de mano de su novio Darío, con quien comparte su vida en Brasil desde hace cinco años. La ex chica Yingo, conocida por triunfar en Mundos Opuestos 2, compartió la noticia en redes sociales, donde también mostró su deslumbrante anillo.

La influencer compartió con sus seguidores la emocionante noticia de su compromiso con Darío, su pareja desde hace casi siete años. La pareja se conoció durante su etapa escolar y ha construido una sólida relación, a pesar de los desafíos y altibajos que han enfrentado.

El compromiso de Fanny Cuevas

En una entrevista exclusiva con el diario LUN, Cuevas compartió detalles sobre el momento de la petición, describiéndolo como una experiencia llena de emoción y sorpresa. Aunque no hubo lágrimas, la influencer destacó la importancia del gesto y la profunda conexión que comparte con Darío.

«Él es mi compañero. Estoy en mi mejor momento con él«, afirmó la ex chica Yingo. «Nosotros hemos tenido altos y bajos como todas las parejas, nos hemos dado algunos tiempos de repente, pero en general llevamos como seis años juntos«, agregó.

La influencer también reveló que Darío fue su primer amor desde el colegio, y aunque tomaron caminos separados, el destino los volvió a reunir para vivir una historia de amor única y especial.

Sobre el anillo de compromiso, Cuevas expresó su admiración por la joya y la significativa promesa que representa. «Lo más importante es que él me dijo que jamás en la vida se ha enamorado de otra mujer. Me dijo que yo era lo más importante de su vida, siempre me lo dice», compartió emocionada.

Fanny Cuevas y Darío aún no ponen fecha para la ceremonia, pues esto ocurrió de manera reciente en Brasil, país donde viven actualmente.