29 / mayo / 2019

Misión cumplida: Alexis Sánchez conoció a Paloma Mami y la escuchó cantar

El «niño maravilla» la invitó a la premiere de su película y luego se reunió con ella en una celebración familiar.

Fueron varias los invitados a la premiere de la película «Mi Amigo Alexis», la cual retrata la vida del futbolista y goleador de la selección chilena Alexis Sánchez. Una de las que más llamó la atención fue la cantante chilena Paloma Mami.

Pese a que no participa en la película, fue el propio «niño maravilla», quien la invitó al evento, ya que es fanático de su música. La joven de 19 años llegó en compañía de su hermana Sofía y su tía y manager Lorena Astorga.

En conversación con el diario La Cuarta, la tía de Paloma comentó que hay una historia que une a la cantante con la película de Alexis: Se le propuso que hiciera la canción principal de la cinta. Sin embargo, por problemas de tiempo no se pudo concretar.

«Se le planteó eso a Paloma, pero estaba en Miami y no tenía tiempo, porque estaba trabajando un nuevo single. Como no se pudo, él pidió ocupar la canción Not Steady. Lo vimos, pero no se llegó a acuerdo. Luego, previo al estreno, de la productora (Fábula) nos dijeron que de todas maneras estábamos invitadas”, comentó Lorena.

Sin embargo, el futbolista no perdió la oportunidad de pedirle a la artista si podía cantar una parte de su canción favorita «Not Steady». “Cuando termina la película nos dicen que Alexis nos invita a una recepción con su familia. Subimos y estuvimos compartiendo como una hora. Cantamos, bailamos. Él puso en su celular una canción de Paloma y la hicieron cantar. Era Not Steady, la favorita de él, porque decía que tiene inglés y flow”, expresó la tía.