17 / junio / 2019

Está más que claro que está de moda usar los famosos filtros para hacer más llamativas las publicaciones en redes sociales pero cualquiera se puede equivocar al usarlos.

Algo así le ocurrió en Pakistán donde un funcionario del gobierno transmitió por Facebook Live una conferencia en la que se activó el filtro de gato.

La víctima de este tremendo fail fue Shaukat Yousafzai, un ministro regional en el noroeste del país.

Mientras informaba a la ciudadanía sobre temas locales, su cara parecía la de un felino lo que claro está que llamó de una la atención de quienes seguían la emisión.

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai 😂 !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB

— Mohsin Bilal Khan (@MohsinBilalKhan) June 14, 2019