Abul Bajandar se ha hecho conocido en todo el mundo por sus impresionantes verrugas en forma de corteza que inundan sus manos y pies, al punto que ha sido apodado como el “hombre árbol”.

Este bangladesí de 28 años padece epidermodisplasia verruciforme, una extraña enfermedad genética que hace que sus extremidades se llenen de verrugas que le han hecho la vida imposible, al punto que ha pedido que le amputen las manos, según señala Daily Mail.

“Ya no soporto el dolor. No puedo dormir por la noche. He pedido a los médicos que me corten las manos para tener al menos un respiro”, dijo el hombre que se ha sometido a 25 operaciones desde 2016.

La extrema petición es apoyada por la madre de Bajandar, quien ve cómo su hijo sufre con el dolor y no puede llevar una vida normal. “Al menos será liberado del dolor. Es un infierno”, dijo Amina Bibi.

El hombre ha sido intervenido en reiteradas ocasiones en el hospital universitario de Daca, donde los médicos en una oportunidad anunciaron que había sido curado. Sin embargo, Bajandar ha pedido ayuda para que lo trasladen al extranjero, ya que no cuenta dinero para realizar el viaje.

“Ha dado su opinión personal. Pero nosotros decidiremos la mejor solución para él”, dijo Samanta Lal Sena, cirujana plástica jefa del hospital de Daca, quien señaló que esta semana se reunirá un grupo de siete médicos para discutir el caso de Bajandar.