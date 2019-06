19 / junio / 2019

La reina de belleza que estuvo al borde de la muerte por tratar de adelgazar

Kristal Silva es una presentadora de televisión mexicana que representó a su país en Miss Universo 2016. Recientemente reveló que estuvo al borde de la muerte por intentar adelgazar.

La joven de 27 años señaló que desde muy pequeña tuvo problemas con su apariencia y nunca le gustó su cuerpo por lo que nunca se aceptó completamente.

«Me veía al espejo y me desesperaba porque no me veía como yo quería, pero también yo no ponía de mi parte, tal vez no había una buena alimentación, no hacía ejercicio, pero a esa edad no sabes cómo mantenerte o cómo hacerle para tener el cuerpo que quieres», dijo según señala Infobae.

Incluso reveló que aunque nadie le decía que estaba gorda o la molestara por su aspecto, empezó a sentir mucha ansiedad por comer. «No podía cuidarme y seguía comiendo mal y cuando me sentía mal me iba a vomitar hasta que en una ocasión fui a dar al hospital por una hemorragia interna y que casi me hace perder la vida», dice.

Afortunadamente superó sus problemas alimenticios y tras estudiar Administración en la Universidad Autónoma de Tamaulipas logró participar en Miss Universo, un sueño que tenía desde la infancia.