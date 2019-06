10 / junio / 2019

Laura Prieto realiza sutil desnudo tras su paso por Resistiré

En conversación con Revista Viernes Laura Prieto habló sobre su paso por el reality de Mega Resistiré donde afirmó que para ella marcó un antes y después

La uruguaya admitió que maduró gracias al encierro, y que dentro de este aprendió a valorar la importancia de la familia y amigos. Además, enfatizó en que logró ganar seguridad.

Sobre esto, comentó que ya no le importa la opinión que pueda tener el resto sobre ella, porque por fin está libre y empoderada.

«El reality me cambió completamente (…) Todo ese tiempo me hizo extrañar y reforzar lo que realmente importa en la vida: mi hija, mi familia, mis amigos. Siento que salí más sensible, pero con los pies más en la tierra (…) Hoy soy una mujer más madura, más segura de mí misma, de lo que quiero y no me importa lo que piensen los demás».

Por otra parte además de la entrevista la ex Calle 7 realizó una sesión fotográfica para la revista y la compartió en redes sociales.

Como era de esperar la chiquilla se llenó de halagos de sus fieles seguidores.