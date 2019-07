Así le ha cambiado la vida a Nico Gavilán en su paso por «Pasapalabra»

Este martes se emitió un nuevo episodio de «Pasapalabra» donde se enfrentaron otra vez Ledy Ossandón y Nicolás Gavilán. Si bien el joven ganó nuevamente el capítulo, llevándose 500 mil pesos, no logró ganar el Rosco.

Nico conversó con LUN y contó cómo ha cambiado su vida con el programa ya que no es menor su paso por CHV ya que ha estado 42 veces en el programa, lo que también significa que ha logrado llevarse varios millones con los capítulos ganados.

¿Qué cambios ha tenido Nicolás Gavilán en su vida desde que entró a Pasapalabra?

Uno de los principales cambios, es que congeló sus estudios para poder participar en las grabaciones de programa. Hay que recordar que Nicolás estudia pedagogía en música en la Universidad de Concepción. «Estoy como en tercero y medio, pero ahora congelé porque el concurso me quita mucho tiempo», cuenta el participante a LUN. Afortunadamente, está becado y estudia gratis.

Su vida también cambió en términos de popularidad, especialmente en Instagram, donde ya suma más de 50 mil seguidores. «Me mandan mensajes de cariño y apoyo, salió más de alguna propuesta para salir pero no me atrae eso de conocer gente por Internet» ,afirma el chiquillo.

También contó que si bien no está pololeando, está andando con una niña hace 2 meses. «Se llama Natalia, es de Concepción y es profe de inglés», dice.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicolas Gavilan (@niko_naxo) el 12 Jun, 2019 a las 4:31 PDT

Lo que ha hecho con la platita que ha ganado

Hay que considerar que hasta ahora, con su paso por Pasapalabra, ha logrado más de 20 millones por ganar los capítulos. Sobre esto, Nicolás Gavilán contó que la mayoría la ha ahorrado. «Solo me compré un auto, en realidad mi papá lo tenía y yo necesitaba un medio de transporte y se lo compré», cuenta.

También, cuenta que en el caso de ganarse el pozo del Rosco, se compraría un departamento en Concepción y les daría plata a sus papás.

¿Qué pasa con la fama de Nico?

Y es que a sus 21 años, la fama a llegado hasta el joven de Hualpén. «Voy al mall y siempre me piden fotos», explica. Agregando que aún no se acostumbra a sentirse así. «Prefiero a que me hablen a que me miran tanto», cuenta agregando que le cuesta acostumbrase a esto.