Exesposa de reconocido futbolista de la generación dorada es confirmada en ¿Ganar o Servir?: «Puedo llegar muy lejos»

Durante este viernes, se confirmó que una nueva participante ingresará a ¿Ganar o Servir?. Hablamos de la brasileña Daniela Colett, exesposa de Eduardo Vargas.

Con respecto a lo que será su participación en el reality de Canal 13, la chiquilla señaló: «La gente me conoce nada más porque soy la exesposa de Eduardo Vargas, pero yo creo que se pueden sorprender mucho conmigo»

Daniela Colett habla de lo que será su participación en ¿Ganar o Servir?

Daniela Colett admitió que no se niega a encontrar el amor en ¿Ganar o Servir?. «Si veo a un chico que sí me gusta, de mi estilo y que me agrade, obviamente pueden pasar esas cosas. A mí me conquistan por la forma como me tratan: si me tratan muy bien y si veo que la persona está tratando de conquistarme, me empiezo a enamorar», indicó.

Además, la brasileña señaló que es excesivamente ordenada, lo que le podría traer conflictos en el encierro. «Yo siento que puedo tener un poquito de problemas de convivencia porque me gustan las cosas en su lugar, y si veo la casa desordenada, o que nadie se levanta temprano, puedo alterarme. Creo que soy muy fácil de llevar, pero mis amigas dicen que soy ‘pavio corto’, o sea que si algo no sale como yo quiero, me enojo», explicó.

Por otro lado, sobre sus objetivos, Daniela Colett expresó: «Quiero ganar, porque soy muy deportista y súper competitiva. Tengo facilidad con los deportes, empecé a surfear hace seis meses y aprendí muy bien, también hago skate y beach tennis. Y soy de signo Leo, entonces también tengo la competencia en mi sangre. Creo que puedo llegar muy lejos»

Cabe destacar que desde antes que se confirmara que Daniela Colett ingresará a ¿Ganar o Servir?, surgió el rumor de que Luis Mateucci estaría muy interesada en ella.

Asimismo, es importante mencionar que la brasileña conoció a Eduardo Vargas cuando el chileno llegó a jugar a Brasil. Luego, el 2017 se casaron, y posteriormente, el 2021 se divorciaron. Cabe destacar que tienen tres hijos.