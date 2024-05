Hermano de exparticipante de Tierra Brava es confirmado en ¿Ganar o Servir?: «A mí me gusta coquetear»

¿Ganar o Servir? se estrenó hace algunas semanas. Sin embargo, constantemente está sorprendiendo a los televidentes con nuevos ingresos. En este sentido, recientemente se confirmó a un nuevo participante.

Se trata de Christian Mujica, quien es hermano del exintegrante de Tierra Brava, Jhonatan Mujica.

Es importante señalar que este joven dio que hablar mientras se emitía el anterior reality de Canal 13 tras enviar un saludo a su hermano, en el que señaló que se sacó «un gran peso de encima» por no estar junto a Pamela Díaz.

«Nunca tuve el afán de ofender ni desmerecer a nadie. Cuando le dije ‘te quitó un gran peso de encima’ fue como decirle que estaba bien que se quitara ese peso, esta idea de la cabeza, que dejara de pensar en si va a suceder o no con Pamela, y tratara de enfocarse en él. Él sabía bien lo que yo quería decir, aunque tal vez no sonó muy bien para el resto de los televidentes o para los participantes que estaban ahí», indicó el recientemente confirmado en ¿Ganar o Servir?.

Christian Mujica es Ingeniero comercial de profesión. Sin embargo, tras realizar su práctica notó que no le gustaba trabajar en oficina. «Me aburrí un montón. Luego vi que a mi hermano le estaba yendo muy bien en el modelaje, le pregunté y me aconsejó que no pierdo nada al intentarlo. Entonces decidí salir de mi zona de confort, renuncié y me fui a Italia a probar suerte», reveló.

Christian y lo que será su participación en ¿Ganar o Servir?

«Encuentro entretenido el formato reality, por la dinámica de competencia y convivencia. Nunca he vivido una experiencia de encierro, de no tener conexión con el exterior. Quiero pasar por esto para ver qué tan apto puedo estar en lo que quiero lograr, que es ganarlo», comentó el recién confirmado en ¿Ganar o Servir?.

Además, Christian Mujica señaló que se encuentra preparado para competir y estar entre los más fuertes del nuevo reality de Canal 13.

Por otro lado, el joven también señaló que espera tener una buena convivencia con sus compañeros en ¿Ganar o Servir?. «Ojalá no me toquen demasiadas peleas. Yo soy muy liviano de sangre, prefiero conversar las cosas antes de llegar a cualquier situación más grave. Pero me puede jugar en contra si me toca servirle a alguien que se está burlando de mí», señaló.

«A mí me gusta coquetear y jugar el rol de conquistador. Pero me tiene que atraer mucho la persona para eso. Si la persona no me atrae, prefiero evitar el juego del coqueteo porque sé que me voy a aburrir muy fácil. Pero si sucede que me llama la atención alguien, va a ser genial poder conectar con esa persona, conocerla y ver qué pasa», agregó Christian Mujica.