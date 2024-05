«Me dieron ganas de vomitar»: Conocido comediante lanza ácida crítica a «El Antídoto» de Fabrizio Copano

Hace algunos días, se dieron a conocer unos polémicos dichos que realizó el conocido actor y humorista, Claudio Reyes en contra de «El Antídoto», programa de humor de Mega que es conducido por Fabrizio Copano.

Las declaraciones las dio durante una conversación con Willy Sabor en «Es la hora de tu Podcast» de YouTube.

En esta oportunidad, Claudio Reyes habló de diversos temas y en el último bloque del espacio fue consultado sobre su opinión acerca del nuevo programa humorístico de Mega, lo que ha dado mucho que hablar.

Claudio Reyes y su opinión sobre «El Antídoto»

«Una vez dije: ‘si voy a opinar, lo voy a mirar’. No aguanté más de tres minutos y me dieron ganas de vomitar» partió señalando Claudio Reyes sobre «El Antídoto».

«No le encontraba patas ni orejas, y están mis amigos ahí, Kurt Carrera, la Ina Sáez… dije conch…«, agregó.

Sin embargo, esto no fue todo, pues Claudio Reyes dejó en claro que no le gusta para nada el programa. «Una kermesse de colegio a las que me han invitado, era diez veces mejor que esa hue…», expresó.

Ante estos potentes dichos, Willy Sabor le indicó que quizás con el tiempo puede ir mejorando. Sin embargo, el actor recordado por su personaje «Charly Badulaque» no estuvo de acuerdo.

«Podrán darle unos treinta años de rodaje y a lo mejor agarran…», señaló Claudio Reyes sobre el espacio conducido por Fabrizio Copano.

Además, el actor y humorista recordó Morandé con Compañía. «Ahora la gente está pidiendo ese programa, mira lo que es la vida, cuando tanta gente para el estallido delictual, que las mujeres, que no sé qué…», mencionó.

«Si ese es el alma de nuestro Chile, la idiosincrasia nuestra, la picardía, el ingenio, la talla, el humor y las mujeres. Si las mujeres fueron creadas pa’ qué…», agregó Claudio Reyes.