Serina Wolfe, una joven de 34 años fue arrestada luego de dar una propina de 5.000 dólares con la tarjeta de crédito de su novio.

La joven, originaria de Nueva York, estaba de vacaciones en Florida junto a su pareja, Michael Crane, cuando tuvieron una discusión porque él no quería comprarle un boleto de regreso a casa.

Crane sabía que se novia tenía la tarjeta por lo que puso una retención en la tarjeta para que la mujer no pudiera realizar la compra del ticket de avión. Sin embargo, luego de que fuera levantada la retención la joven dio la abultada propina de 5.000 dólares.

Serina Wolfe admitted to using her boyfriend’s credit card to leave a $5,000 tip at a Florida cafe. He told police they’d had an argument. https://t.co/E42gptabK2 @HeavySan pic.twitter.com/xXBT03de3W

