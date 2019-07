“Star Wars: Episodio IX – El ascenso de Skywalker” se estrenará en diciembre de este año y los fanáticos del universo creado por George Lucas cuentan los días para ese esperado día.

Uno que se ha encargado de mantener la expectación es Mark Hamill, el actor que da vida a Luke Skywalker y quien a través de sus redes sociales ha difundido material y recuerdos inéditos de las cintas en que participó.

Pero este fin de semana sorprendió a todos sus seguidores al compartir un video de su primera audición para Star Wars, donde aparece en un diálogo junto a Harrison Ford.

El actor reconoce que antes de ese momento los dos no se conocían y no se habían visto nunca en su vida. Además, ninguno de los dos sabía de qué se iba a tratar Star Wars y menos que se iba a convertir en un fenómenos cinematográfico y cultural que se mantiene hasta ahora.

My screen-test for @starwars w/ Harrison on the 1st day I ever met him. Neither 1 of us had read the script at this point, only this 1 scene. I asked George what kind of movie it was-"Let's just do it, we'll talk about that later" We never did talk about it later-we just did it. https://t.co/e7cHWoLmJk

— Mark Hamill (@HamillHimself) July 28, 2019