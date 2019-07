Pobrecito: Pug quedó adicto al alcohol porque sus humanos lo obligaron a consumirlo

Actualmente el perrito se recupera satisfactoriamente tras este acto de maltrato.

Un triste y escalofriante caso de maltrato animal quedo al descubierto en la comuna de La Florida, luego de que una ONG rescatara a un pequeño pug de sus antiguos humanos, quienes lo hicieron adicto al alcohol y la marihuana.

Según consigna el diario «La Cuarta«, el perrito se llama Maxi y tiene 10 años. Llegó a la ONG «Amor por los Pugs» con graves daños físicos. “Fue un acto irresponsable, ya que darle estas sustancias a un perro como él es como dárselas a un bebé. Tiene un riesgo serio de contraer cirrosis y un hígado muy sensible. Además, tiene serios rasgos de abstinencia, ya que al sentir el olor del alcohol o la marihuana se desespera, igual que un adicto”, informó al citado medio Alejandra Díaz, fundadora de la asociación animalista.

“Cuando me avisaron que este perro es adicto me lo contaron en tono de chiste, como que era su gracia. Fueron los mismos dueños quienes me lo dijeron. Se habían aburrido de él y desde ahí que cuidamos al Maxi”, agregó.

Finalmente, Alejandra informó que el can será adoptado por el alcalde de la comuna Rodolfo Carter.