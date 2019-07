Paloma Mami dio a conocer que le gusta el animé de la forma más original

La intérprete de «Not Steady» no pudo resistirse a mostrar su fanatismo por las series y películas japonesas.

Hace unas semanas Netflix anunció que añadió a su repertorio la serie de animé «Neon Genesis Evangelion». Esta noticia causó gran felicidad para los seguidores de la serie, entre las que destaca la cantante nacional Paloma Mami.

La chilena-neoyorquina lució una prenda con la que hace honor a la serie dirigida por Hideaki Anno. Se trata de un dibujo de Rei Ayanami.

“Siempre quería ser Rei así que me la dibujé en mis pantalonis”, fue lo que comentó en Instagram.

Cabe destacar, que la plataforma de streaming no tiene solo la serie de Evangelion, sino también dos películas: Evangelion: Death True 2 (Death & Rebirth) y The End of Evangelion.