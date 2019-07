Película de «La vida moderna de Rocko» ya tiene fecha de estreno

El clásico de los ’90 vuelve a las pantallas de la mano de Netflix.

Atención para todos los viudos de Rocko, porque el ualabí vuelve a las pantallas, claro que esta vez no en Nickelodeon.

Luego que los ejecutivos a cargo de los derecho del excéntrico personaje anunciaran que aceptaron la alianza con el servicio de streaming, comenzaron a preparar la película y ya tiene fecha de estreno.

Según reveló Charlie Adler, quien le da voz aEd Cabezagrande, la cinta se llamará Static Cling y llegará a Netflix el próximo 9 de agosto. Además, contará con la dirección de Joe Murra y Cosmo Serguson.

*chanting* WE LOVE ROCKO! #RockosModernLifeStaticCling comes to Netflix on 8/9 📺 pic.twitter.com/ydYE3wZ9SV

— Netflix Family (@netflixfamily) 16 de julio de 2019