Sucedió en la pequeña localidad de Lufkin, en Texas, donde una mujer de unos 20 años acudió a la sección de helados de un supermercado para hacer una broma que le podría costar muy caro.

En un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, se ve como saca uno de los helados, lo abre, le pasa la lengua, vuelve a cerrar el envase y lo deja nuevamente en la heladera, para luego abandonar el lugar.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS

— Optimus Primal (@BlindDensetsu) June 29, 2019