Robbie Williams ha revelado algo que para él es de vital importancia, resulta que el ex Take That dijo que tiene temor a ser contactado por extraterrestres , y este hecho lo llevó a tomar medidas como contratar un guardaespaldas para que lo cuide las 24 horas del día.

Según info del Entertainment Daily, durante una entrevista para el podcast de Alien Nation, el cantante explicó: «La razón por la que comencé a tener seguridad las 24 horas no fue por mi propia seguridad, sino porque tenía miedo de lo que estaba sucediendo a mi alrededor cuando estaba solo».

Agregando que: «Siempre tuve miedo de hablar con ellos porque eso lo haría real y si estuviera solo en mi cabeza, estaría en mi cabeza. Si lo dijera en voz alta, estaría más asustado de lo que ya estaba».

Williams de 45 años señaló que podría tener una «enfermedad mental», pero admitió que solo estaba diciendo eso para apaciguar a los «escépticos».

«Tal vez esto es una enfermedad mental. No lo creo, pero tengo que poner eso para los escépticos», declaró.

Por otra parte Robbie afirmó que una vez fue perseguido por el espíritu de la cantante Mama Cass Elliot.

Arrendó una propiedad en Los Angeles del actor Dan Akroyd hace 18 años, pero se sintió aterrorizado apenas puso un pie en la casa, que una vez fue el hogar de la integrante del grupo The Mamas and the Papas , quien murió en 1974 a los 32 años: «Estaba completa y absolutamente atormentado», señaló.

El intérprete de «Angels» habló directamente al espíritu que sintió y dijo: «Sé que estás aquí y que voy a respetar tu espacio. Por favor, pídeme que respetes el mío porque te tengo miedo».

Una noche, The Mamas and Papas llegaron al single California Dreamin en la televisión y Robbie contó cómo cambió la atmósfera en la habitación.

«Hubo este silencio que nunca antes había experimentado o desde entonces» sostuvo.

¿No será mucho Robbie?