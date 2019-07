Señora que protagonizó el viral «vístima» recibirá casa de parte del Estado

Elizabeth Ogaz se hizo conocida por dar una entrevista en abril pasado, donde habló de su ex jefa María Inés Facuse, la ex de Sergio Jadue. En esa oportunidad ella comentó: “Yo la veo que ella se está haciendo la ‘vístima’”. Desde ahí que se volvió viral, siendo protagonista de memes, gif. incluso de una canción, por su mala pronunciación.

Sin embargo, hace unos días ella se quejó porque con esta situación ella no ha recibido nada. “Todos ganan, menos yo, que no he ganado nada”, expresó.

“Tengo una hernia en la columna, problemas en mis rodillas y más encima me caí, así es que no me puedo mover mucho porque me golpeé las costillas”, detalló sobre su estado de salud, agregando que “he tenido que vender todas mis cosas porque tengo que comprarme remedios y hacerme exámenes. Tengo diabetes y sufro de crisis de pánico, ojalá la gente se pusiera una mano en el corazón”, agregó.

Los dichos de Elizabeth llegaron a oídos del ministro de Bienes Nacionales Felipe Ward, quien se comprometió a dar una casa en mejores condiciones que la que tiene actualmente.

Ward explicó a «LUN«, que “El ministerio no le está regalando una casa a la señora Elizabeth, sino ayudándola a mejorar sus condiciones de vida. Cualquier persona en situación de vulnerabilidad puede acercarse al ministerio y a las seremías regionales correspondientes para postular”.

Cabe destacar, que hoy Elizabeth vive en una pieza con su marido y su hija, la cual arrienda en Quillota por 100 mil pesos.