«China»: La nueva canción que remece el mundo del reggaetón

Toda esta semana Anuel AA estuvo anunciando en sus redes sociales que ya se venía su nuevo single el cual tenía como colaboración a Daddy Yankee, Ozuna, Karol G Y J Balvin.

En primer lugar había dicho que se estrenaría el martes, sin embargo, no pasó nada ese día.

No obstante, la espera ya acabó. Y es que hace solo unas horitas que ya está en Youtube el videoclip de «China», la cual vendría a ser un homenaje al reggaetón. La canción comienza con la base de It Wasn’t Me de Shaggy, cantante jamaicano de reggea, uno de los estilos en los que se inspiró el género que hizo famoso a Daddy Yankee.

Sobre ella comienza cantando Anuel. En la primera parte, se une Ozuna y juntos introducen «Ella me levantó» de Daddy Yankee, quien pone ritmo a las siguientes estrofas. Después aparece Karol G y por último, J Balvin, en un estilo distinto al que estamos acostumbrados a verlo.