Technotronic agotó entradas disponibles en Vip y Palco

Ya en tierra derecha para el regreso del dúo líder del music dance y house ,Technotronic, los fans han adquirido todas las entradas disponibles en Vip y Palco. La fiesta es el viernes 23 de agosto en Club Chocolate. Los tickets generales siguen a la venta en Puntoticket.com.

Buscando fusionar el hip-hop y el house, Technotronic irrumpió con el innovador single Pump Up The Jam, que conquistó el mundo y que es hoy un clásico conocido por todas las generaciones. Originalmente registrado como instrumental, Pump Up The Jam llegó al #2 en la lista de ventas del Reino Unido y a los Hot 100 de Estados Unidos. Le siguieron los singles planetarios Get Up! (Before The Night Is Over), This Beat Is Technotronic y Move This.

El álbum debut “Pump Up The Jam” también fue un gran éxito y sus ventas totales superaron los 14 millones rápidamente. En la cima de su éxito original, Techotronic salió de gira con Madonna, junto con destacadísimas presentaciones en la televisión como Saturday Night Live, The Arsenio Hall Show y It’s Showtime At The Apollo.

Durante la década de los 90, Techotronic lanzó cuatro álbumes y singles como Move It To The Rhythm, mientras que su música también apareció en varias películas de Hollywood. Technotronic sigue vigente con presentaciones en vivo por todo el mundo, demostrando que siguen siendo los dueños de la pista de baile. Un show con un estatus legendario que se instala en el corazón de la cultura House. Esta es una fiesta liderada por Daisy Dee y DJ Nitro, que los fans no pueden perderse.

Valores

General $19 mil

Vip $25 mil

Palco $29 mil

Entradas a la venta en Puntoticket.com y centros habilitados en el Teatro Oriente (Pedro de Valdivia #99, Providencia), PuntoTicket Store (Padre Mariano #236 local 102, Providencia y en Mall Parque Arauco Piso 2, Local 649, Las Condes), tiendas Hites y Cinemark que puedes revisar aquí