Nuestro país ha sido testigo de muchas tragedias, una de ellas sin duda es aquel registrado en el verano de 2017 ya que Chile se vio conmocionado por diferentes incendios forestales, siniestros que tuvieron que ser auxiliados por los conocidos Supertanker y el «Luchín», una desgracia que dejó a muchas familias sin su hogar.

Según información entregada por La Cuarta, el portero del City se emocionó con el relato de un niño de 9 años que perdió su hogar. Su abuelo, Miguel Millanguir, dijo «entrevistaron a mi nieto cuando fue el incendio y él contó que le gustaría tener la camiseta de Claudio Bravo. Luego él lo contactó y le dijo que le iba a regalar su camiseta y además, una casa«.

Pero eso no fue todo ya que el deportista donó 3 casas más para tres familias que lo habían perdido todo; además, Carla Pardo, su esposa, los visitó para asegurarse de su estado.

Miguel y su nieto Carlos, incluso, fueron invitados a ver un partido al Estadio Nacional, y sigue agradeciendo diciendo que «el gesto que hizo con mi familia y con mi nieto fue muy grande. Cuando supe que no iba a la Copa América me enojé y no quería ver los partidos«, finalizó.

Cabe destacar que según el ministerio de Vivienda, los balances son positivos en la reconstrucción, ya que muchos privados se unieron en la ayuda, pero en la actualidad, a dos años del siniestro, aún hay familias que no recuperan sus hogares.