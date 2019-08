¿Kim Kardashian tiene seis dedos en uno de sus pies?

Kim Kardashian ha estado en más de una ocasión envuelta en alguna polémica por el exceso de edición digital en sus fotografías. La mayor del clan de hermanas más famosos del mundo parece no tener ningún problema en retocar al extremo sus imágenes promocionales, sin importar que muchas veces sea incluso ridículo.

Kim ha lanzado un nuevo perfume y le ha pedido ayuda a su hermana Kylie para promocionarlo. Sin embargo, en la fotografía que están usando para darle publicidad a la fragancia, hay un error de Photoshop que ya está dando mucho que hablar en las redes.

Como se puede apreciar, en la foto aparecen Kim Kardashian y Kylie Jenner la una al lado de la otra enfundadas en unos bodys color neón. Y rápidamente los internautas de han percatado que tiene un error de edición, a menos que Kim sufra una deformidad que no ha revelado.

Well in other news, Kim Kardashian has 6 toes?? pic.twitter.com/uOtM1HNm8n

— jordannnnn (@jordanwashere2) August 20, 2019