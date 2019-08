El rap en lenguaje de señas que es viral en las redes sociales

Amber Galloway Gallego, de 42 años, es una intérprete de lenguaje de señas que se ha vuelto viral luego de hacer una verdadera hazaña: subió al escenario junto al rapero Twista, considerado el más rápido del mundo, y consiguió seguir perfectamente el ritmo del artista con lengua de signos.

Twista tiene el récord de rapear 280 palabras por minuto, por lo que seguirlo no es nada fácil. En el concierto que ofreció el fin de semana en Charlotte, Carolina del Norte, quiso que las personas sordas o con deficiencias auditivas también pudiesen disfrutar de su lírica, y por eso quiso acompañarse de Amber.

Twista’s sign language interpreter hitting every single word he fires off on stage is 10/10 content. She needs a Guinness World Record pic.twitter.com/8GwEaA1Oza

— Andrew Barber (@fakeshoredrive) August 18, 2019