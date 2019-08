Nicolas Cage puede decir con toda verdad que ha trabajado con los mejores directores contemporáneos. El actor ha estado a las órdenes de David Lynch, los hermanos Coen, Spike Jonze, Francis Ford Coppola, Robert Rodríguez, Paul Schrader, entre otros.

El intérprete también tiene a su haber un Oscar, un Globo de Oro y un Sag, por su papel en «Leaving Las Vegas» (1995), además fue ganador del Festival de Cine de Sitges, como mejor actor por «Vampire’s Kiss» (1989).

Pero no solo eso. El polifacético artista además se atribuyó, en una entrevista reciente con la revista The New York Times, el haber empujado a Johnny Depp a la interpretación, recoge People.

«Yo estaba viviendo en un viejo edificio en Hollywood llamado el Fontenoy, y creo que al final le alquilé el apartamento a Johnny, que empezó a vivir allá», rememoró Cage.

«Éramos buenos amigos, y jugábamos Monopoly, y él estaba ganando una partida, y yo le estaba mirando y dije, ‘¿por qué no pruebas la actuación?’. El quería ser músico en ese momento, y me dijo, ‘no, yo no puedo actuar’. Yo le dije, ‘yo creo que puedes'», agregó.

«Entonces lo mandé para que conociera a mi agente. Ella lo mandó a su primera audición, que fue ‘A Nightmare on Elm Street’. Ese día consiguió el papel», finalizó.