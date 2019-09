Agencia china hizo debutar a un robot como conductor de noticias

Al verlo y escucharlo, parece un presentador de noticias como cualquier otro, pero se trata en realidad del primer conductor de noticiero desarrollado completamente con inteligencia artificial.

Así es, tal como publica National Geographic, la agencia china Xinhua incorporó a su equipo a un conductor de noticiero que es un robot. El presentador pestañea, se mueve ligeramente y tiene una apariencia casi como una persona.

La agencia publicó en su sitio web un video corto donde el conductor se presenta a sí mismo y asegura que «es mi primer día en la agencia de noticias Xinhua. Mi voz y apariencia están tomadas de Zhang Zhao, un conductor de noticias humano de Xinhua».

«Trabajaré sin descanso para mantenerlo informado con textos que alimentarán mi sistema de manera ininterrumpida. Pretendo traerles las noticias actuales», asegura la máquina.

Xinhua's first English #AI anchor makes debut at the World Internet Conference that opens in Wuzhen, China Wednesday pic.twitter.com/HOkWnnfHdW

— China Xinhua News (@XHNews) November 7, 2018