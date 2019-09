Muchas personas ven a los animales no solo como una mascota o alguien que los acompaña sino que forman un lazo mucho más grande.

De hecho son un soporte para su vida. Un estudio publicado por el Evolution and Human Behavior, afirma que la muerte de un perro puede ser igual de doloroso que perder a un familiar. Esto principalmente se debe a la unión que se genera entre el can y sus cercanos, siendo uno más del núcleo fundamental en cada hogar.

Cuando un ser querido muere sus familiares suelen hacer actividades que le permiten despedirse del fallecido (velar, entierro, etc), pero este ritual no sucede cuando muere una mascota, por lo que sus humanos no pueden pasar por un proceso de duelo para superar ese vacío, lo que hace que el cerebro perciba incompresible el acto al no despedirse de su inseparable compañero.

Según la psicóloga Julie Axelrod, parte del duelo tiene que ver con la pérdida de un amor incondicional, la alteración de una rutina y de un compañero.»Esta pérdida conduce a una gran interrupción en la rutina diaria de alguien, a veces más que la pérdida de seres queridos humanos reales. Tienes que programar tu día alrededor de tu perro y, de repente, perder todo ese orden puede hacer que una persona se sienta completamente perdida», explicó la especialista a Shared.

La recomendación de la profesional es que, si estás viviendo el duelo de una mascota, debes saber que es razonable tu tristeza y, si lo consideras necesario, acudir a terapia será una gran ayuda.