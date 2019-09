Huracán Dorian: una grúa cayó sobre un edificio en construcción en Canadá

Tras dejar Carolina del Norte, el huracán Dorian llegó este sábado al sur de Canadá con vientos que superaron los 155 kilómetros por hora.

Una de las imágenes más impactantes que ha dejado Dorian es lo ocurrido en la ciudad de Halifax, donde los fuertes vientos hicieron que una enorme grúa se derrumbara por completo.

La pluma formaba parte de la construcción de un complejo de departamentos, pero los fuertes vientos hicieron que la estructura cediera y cayera sobra una de los edificios en construcción.

El huracán ha dejado estragos en las calles de Canadá donde árboles y el tendido eléctrico se han visto afectados por los fuertes vientos.

Las autoridades llamaron a evacuar la zona y dirigirse hacia los albergues para evitar cualquier accidente o tener que lamentar alguna muerte producto del huracán.

Footage shows a crane collapsing onto buildings in Halifax, Nova Scotia as Dorian now a hurricane-force-Post tropical cyclone approached the Canadian province. https://t.co/B6Usylbfus pic.twitter.com/HtsJWLPepj

— ABC News (@ABC) September 8, 2019