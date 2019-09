Ozuna, no está pasando un lindo momento, ya que ha sido multado por conducir a exceso de velocidad y por no contar con la documentación necesaria. Además, según él mismo confirmó a través de Twitter, también le retuvieron su lujoso vehículo.

En dicha red social, el intérprete de “Escápate Conmigo” publicó una foto que muestra como su auto está siendo remolcado y explicando que la policía le quitó la matrícula, no sólo por la rapidez, iba a 97 kms en un lugar donde el máximo permitido era 72, porque se le había olvidado tramitar el documento de derecho de circulación, debido a que está trabajando en su próximo disco.

El hecho de que le hayan quitado el auto es porque la policía de Puerto Rico tiene la facultad para hacerlo si la persona no tiene los documentos al día. Una vez tramitada la documentación, podrá ser devuelto.

Ante que otro cabron se paute ME ACABAN DE QUITAR LA TABLILLA SE ME OLVIDÓ SACAR EL MARBETE EL DISCO ME TIENE LOCO PERDÓNEME N I B I R U 😂😂😂 pic.twitter.com/6FMhSbj3qb

— Ozuna (@Ozuna_Pr) 15 de septiembre de 2019