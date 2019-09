Este jueves comenzó a viralizarse el primer avance de la cinta Birds of Prey, protagonizada por la bella Margot Robbie como la villana del universo DC.

Según consigna Variety, se trata de un clip que solo se mostraría en cines antes de «It: Capítulo 2» por lo que no fue difundido por las cuentas oficiales de la película.

El adelanto de 40 segundos se ve a la actriz a la actriz australiana caracterizada como el personaje creado por Paul Dini y Bruce Timm. Este teaser además muestra algunas escenas que estarán incluidas en la producción la que promete estar cargada de acción.

También se puede ver el look de algunos de los personajes que acompañarán a la anti-héroe.

La película se estrenará en febrero de 2020.

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) pic.twitter.com/Oskk1bCxhJ

— Rustin Parr (@Precyse) September 4, 2019