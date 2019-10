Critican a Cathy Barriga por celebrar Halloween con disfraz de Capitana Marvel

Cathy Barriga, ha sido blanco de críticas por sus acciones desde el estallido social; primero, expuso los dramas de su comuna al ver los desmanes; luego, lloró dentro de un supermercado que había sufrido saqueos.

Ahora, la alcaldesa de Maipú acompañó con juegos y actividades interactivas a los vecinos y niños de su comuna disfrazada de Capitana Marvel.

La jornada está registrada en su Instagram personal, acompañada de una publicación que dice: Nuestr@s niñ@s, el motor de todo. Compartiendo sonrisas.

Pero claro está que la acción no fue del gusto de todos, ya que hay varios comentarios cuestionando el gesto de la alcaldesa, indicando que «no estamos para andar celebrando Halloween, no has entendido nada» o «que pena ver qué se gaste dinero en estupideces, viendo cómo está el país. Parece que la alcaldesa no ha visto como quedó su comuna”, entre otros.