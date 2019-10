Daniel Jadue emplazó a rostros de TV «También deben ganar menos»

Los matinales se han enfocado en el tema que nos afecta a novel nacional y por este viernes el matinal de CHV tuvo de invitados a Iván Moreira, Giorgio Jackson, José Miguel Insulza, Eric Campos y Daniel Jadue para abordar este importante tema.

Mientras se comentaba sobre la rebaja de la dieta parlamentaria el alcalde de Recoleta deslizó una crítica a los sueldos en televsión. Esto luego de que Julio César Rodríguez asegurara que todos estaban de acuerdo en reducir el salario de los parlamentarios.

«No solo los parlamentarios, en la televisión también» dijo la autoridad, para luego agregar: «Para que los que están detrás de cámara ganen más, quizás los rostros también deben ganar menos».

En esa línea, el edil explicó que la simetría es necesaria, no solo en la política, sino en diversos sectores, como por ejemplo el fútbol. «Necesitamos que la simetría se de en todas las áreas de producción del país, no es un tema de política no más», sentenció.

Por su parte Monserrat Álvarez reaccionó a las palabras de Jadue respondiendo «claro que sí». Luego se le dio el pase al presidente del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Metro.