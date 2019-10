Esta mañana en Bienvenidos al igual que días anteriores siguió abordando la contingencia nacional, con expertos y políticos invitados. Uno de los invitados, fue el senador José Miguel Insulza quien protagonizó un incómodo cruce de palabras con Tonka Tomicic, mientras discutían la baja de la dieta parlamentaria.

La comunicadora expresó a resto del panel: «Yo creo que les debería dar vergüenza», aludiendo a los sueldos de los senados y diputados. Sus palabras al parecer molestaron al senador. «Yo no le he preguntado cuanto gana usted Tonka. ¿Y no le da vergüenza? con mucho repuesto», replicó.

Tras esta dura respuesta, la tensión siguió subiendo, en un momento hasta el periodista Polo Ramírez trató de pausar y calmar los ánimos, pero fue en vano, pero no sirvió mucho. «Porque les da vergüenza por lo que ganan y no por lo que dejaron de hacer (…) me siento muy orgullosa porque tengo bastante conciencia social. El listado se lo puedo dar en privado, se lo voy a contar en comerciales. Yo estoy muy tranquila. Usted me interpelo y no quiero que todo el mundo sepa lo que hago», fue la defensa de Tonka.

Ante esto Insulza replicó: «Yo también me siento muy tranquilo. Pero el problema no es de tranquilidad sino sobre lo que le pasa en el país».

Pero Tomicic zanjó el tema con la siguiente frase: «Yo no le hice la crítica por el dinero que ganan los parlamentarios, que pagan todo los chilenos, sino que sobre si no le avergonzaba por todo lo que no hicieron».

Como era de esperar en redes sociales, este momento fue altamente comentado, ya que muchos aplaudieron el emplazamiento de Insulza a la animadora, pero otros usuarios sienten que en el caso de los parlamentarios, sus sueldos provienen de las personas y no de privados, como en el caso de Tonka.

Acá te dejamos algunos comentarios del cruce entre Tonka e Insulza:

Santa Tonka que hace taaaaantas obras sociales pero su infinita humildad le impide decirlo!! Sacándose la suerte entre millonarios!! Déjate de creerte beata tonka no te da para el papel!! — condiosyley (@jassonjimenez) October 28, 2019

Se pelean Tonka e Insulza en TV, dos que viven en una burbuja. — NelSonA.A29 (@NelsonAlvarz28) October 28, 2019

#Bienvenidos13 Tonka, aparte de su sueldo, no le da verguenza gastarse millones en este vestido de alfombra roja ? Cuanto gastará en la próxima? pic.twitter.com/i0GGM3obnF — Juan Carlos (@juancascl) October 28, 2019

@TonkaTP a la Tonka le pagan el sueldo PRIVADOS!! No nosotros, pero estos weones como el Insulza se lo pagamos todos!! — Yani (@Yani_contraria) October 28, 2019

creo que da lo mismo que la tonka gane 25 palos, lo malo es que un camarógrafo gane 500 mil — LΞLΞL (@lelelx) October 28, 2019

