Laura Prieto se luce en bikini tras importante cambio de alimentación

Han pasado varios meses desde que Laura Prieto salió de Resistiré donde aguantó al máximo las extremas condiciones del encierro. Precisamente por esta razón, la joven y varios de sus compañeros experimentaron un gran cambio físico.

En el caso de la uruguaya su cambio fue completo y tras salir del reality decidió hacerse vegetariana y llevar un estilo de vida más saludable. Así lo reveló hace un tiempo al portal de Mega.

«Traté de tomar resguardos de lo que era subir al salir del programa… intenté que todo lo que subiera fuera por una alimentación saludable y dentro del peso saludable, porque yo estaba pasadita de peso, quizá por una mala alimentación, ansiedad, problemas, personas, etc…Cuando salí decidí tomar las riendas de mi vida y hasta el día de hoy me ha resultado bastante bien», comentó en esa ocasión.

«Cambié la alimentación, me volví vegetariana, como saludable, trato de comer en mi casa, cocinar en casa, creo que eso es sumamente importante. Además, cuando yo digo que hago un detox de la comida y el deporte, también lo hago de todo lo que me rodeaba; saqué todo lo malo y me quedé con la gente que me hace bien», agregó.

Y a Laura este método le sigue funcionando muy bien, pues hace poco compartió en Instagram una postal posando en un bikini negro por la cual se llenó de elogios.

«Te ves hermosa saludos nena», «que foto te mandaste Laurita», «pero andas con todo Laurita», «se nota los resultados de tu buena alimentación y actividad física», «te pasaste de hermosa, que cuerpo tan perfecto», son algunos de los comentarios que recibió Prieto.