Hace unos días Martin Scorsese se refirió a las películas de Marvel, donde señaló que no se pueden considerar como cine. “No las veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine”, dijo Scorsese en el marco de la promoción de su nueva cinta “The Irishman”.

“Honestamente, lo más cercano que puedo pensar a ellas, tan bien hechas como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, son los parques temáticos”, agregó.

Para cerrar, el cineasta explicó su opinión con su postura frente al séptimo arte: “No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano”.

Ante los dichos del director estadounidense, el actor Samuel L. Jackson, quien interpreta a Nick Fury en la saga “Avengers”, dijo que “es como decir que Bugs Bunny no es gracioso. Las películas son películas”.

“A todos tampoco les gustan sus cosas, lo que pasa es que a nosotros sí nos gustan”, señaló en el marco de una alfombra roja desde Variety.

“Hay muchos italoamericanos que no creen que debería hacer películas sobre ellos de esa manera. Todos tienen una opinión, así que quiero decir que está bien. No voy a evitar que nadie haga películas”, agregó.

Samuel L Jackson reacts to Martin Scorsese's #Marvel comments: "Films are films. everybody doesn't like his stuff either"#TylerPerryStudios pic.twitter.com/UHGjxPVDId

— Variety (@Variety) October 5, 2019